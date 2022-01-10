在睡覺時時常打鼻鼾有可能是患上睡眠窒息症。呼吸系統科專科醫生鄺國柱表示，要治療睡眠窒息症需從控制飲食、減肥等開始著手，另需要避免煙酒及服用安眠藥等。他在臨床上亦曾遇過，有患者因為鼻鼾聲太大而被鄰居投訴的個案，患者在求醫後得到適當的治療，現時在睡覺時須使用呼吸機。
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在睡覺時時常打鼻鼾有可能是患上睡眠窒息症。呼吸系統科專科醫生鄺國柱表示，要治療睡眠窒息症需從控制飲食、減肥等開始著手，另需要避免煙酒及服用安眠藥等。他在臨床上亦曾遇過，有患者因為鼻鼾聲太大而被鄰居投訴的個案，患者在求醫後得到適當的治療，現時在睡覺時須使用呼吸機。
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【TOPick診症室】丈夫鼻鼾聲過大致鄰居投訴 醫生拆解睡眠窒息症治療
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