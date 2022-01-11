耳仔痕，不少人都會用手指挖耳朵，甚至買採耳工具回家自行清理。到底有沒有需要採耳？今集《活得健康啲》請來耳鼻喉專科醫生鄧志豪講解胡亂採耳結果及採耳師Mia分享正確清潔耳朵方法。
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耳仔痕，不少人都會用手指挖耳朵，甚至買採耳工具回家自行清理。到底有沒有需要採耳？今集《活得健康啲》請來耳鼻喉專科醫生鄧志豪講解胡亂採耳結果及採耳師Mia分享正確清潔耳朵方法。
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【活得健康啲】耳朵具自動清潔功能切忌胡亂採耳 專科醫生教正確清理耳垢方法
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