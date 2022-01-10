踏入新一年，元宇宙（Metaverse）相關概念股是否仍會熱炒？在眾多受惠受惠產業當中，投資者應如何選擇？除了現時熱炒的股份外，還有哪些潛力股值得投資？《ET財智Talk》請來利達LW A.M.基金經理兼首席投資策略師黃耀宗，分析元宇宙的受惠產業鏈，教大家投資相關概念的先後次序。
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踏入新一年，元宇宙（Metaverse）相關概念股是否仍會熱炒？在眾多受惠受惠產業當中，投資者應如何選擇？除了現時熱炒的股份外，還有哪些潛力股值得投資？《ET財智Talk》請來利達LW A.M.基金經理兼首席投資策略師黃耀宗，分析元宇宙的受惠產業鏈，教大家投資相關概念的先後次序。
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【ET財智Talk】元宇宙概念股應點揀？ 利達黃耀宗「從實建虛」分析受惠產業鏈首選
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