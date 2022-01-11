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龍源電力916回1%喘定未？持蟹貨望實呢個阻力位

電力股走弱，龍源電力 （00916） 今早股價升逾3%，午後回調跌逾1%，持蟹貨如何部署？要留意哪個阻力位？華盛證券證券分析師聶振邦（Thomas）為你分析，立即點擊收看／收聽。

今日 15:17
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龍源電力916回1%喘定未？持蟹貨望實呢個阻力位

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