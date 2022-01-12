【2分鐘睇樓團】距離啟德站僅5分鐘步程 尚‧珒溋東九龍市景3房套叫租3.4萬元

2分鐘睇樓團

屯馬綫全綫通車已經有半年，當中啟德站位處全綫的中心，前往九龍及新界各區都相當便利。該區新近入伙的尚．珒溋，距離啟德站只有5分鐘步程，而且比鄰啟德河，位置方便之餘，景觀亦有保證。全屋苑主打3房戶，佔總供應達48%。今次地產站就帶大家參觀尚‧珒溋一個3房1套及工作間連廁的租盤，位於1座低層C室，實用面積760平方呎，現時叫租3.4萬元。