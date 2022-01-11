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退市加息會否引發股災？ 利達黃耀宗拆解美股未來走勢

足本睇：https：//video.hket.com/video/3151957/

美國加息預期升溫，美10年期債息曾升穿1.8厘，創兩年高位，加劇美股波動。利達LW A.M.基金經理兼首席投資策略師黃耀宗在《ET財智Talk》分析指，美國國債息差顯示美國股災機會不大，認為若聯儲局加息步伐緩慢，美股仍會有個位數回報，惟市況較為波動。

今日 18:30
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退市加息會否引發股災？ 利達黃耀宗拆解美股未來走勢

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美國加息預期升溫，美10年期債息曾升穿1.8厘，創兩年高位，加劇美股波動。利達LW A.M.基金經理兼首席投資策略師黃耀宗在《ET財智Talk》分析指，美國國債息差顯示美國股災機會不大，認為若聯儲局加息步伐緩慢，美股仍會有個位數回報，惟市況較為波動。