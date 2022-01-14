元宇宙投資首選　HP、Nokia中長綫有憧憬？

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元宇宙（Metaverse）概念大熱，有哪些潛力股有望受惠？為何HP（美：HPQ）及Nokia（美：NOK）中長綫可看好？《ET財智Talk》請來利達LW A.M.基金經理兼首席投資策略師黃耀宗，分析元宇宙的受惠產業鏈，教大家投資相關概念的先後次序。