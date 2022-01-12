滙豐005再破頂見52.45元　唐牛：周五美銀出業績成關鍵

滙豐 （00005） 股價又破頂，高見52.45元再創52周高位，滙豐何時衝上60元成為市場焦點，加息預期炒完未？獨立股評人唐牛指周五開始美國的銀行股將陸續發布業績，亦是滙豐可否見60元的關鍵，想聽詳細分析，立即點擊收看／收聽。
**重溫今早《ET開市直擊》恒指重上24000點關口 中海油883派特別息勢炒上**
https：//inews.hket.com/article/3153015
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