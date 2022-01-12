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港股一舉升穿二萬四　能否企穩繼續上

**重溫今早《ET開市直擊》恒指重上24000點關口 中海油883派特別息勢炒上**

https://inews.hket.com/article/3153015

今日 14:15
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