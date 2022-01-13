除了尚‧珒溋，啟德另一新盤嘉峯匯亦在最近開始入伙。地產站便跟鍾智剛 (鍾Sir) 一同驗收了屋苑的1B座中低層C室，一個實用面積778平方呎的3房1套及工作間連廁單位。單位整體問題不大，有91分，廳房都只有一些零碎的崩花，比較大的問題都集中在工作間及廚房。當中工作間廁所的摺門不僅較平常緊，門框亦向牆彎曲，容易漏水。
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除了尚‧珒溋，啟德另一新盤嘉峯匯亦在最近開始入伙。地產站便跟鍾智剛 (鍾Sir) 一同驗收了屋苑的1B座中低層C室，一個實用面積778平方呎的3房1套及工作間連廁單位。單位整體問題不大，有91分，廳房都只有一些零碎的崩花，比較大的問題都集中在工作間及廚房。當中工作間廁所的摺門不僅較平常緊，門框亦向牆彎曲，容易漏水。
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【直擊驗樓】嘉峯匯驗樓獲91分 惟工作間問題多 廁所門框彎曲＋牆身傾斜
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