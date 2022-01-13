DEFIN8 Fitness捱過長時間的停業令，去年底疫市擴充，但現時又需再次停業。租金佔整體成本7成，他們將吸取過往的經驗，努力維持營運，同時亦看好復業後的本地市場，做好準備。
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DEFIN8 Fitness捱過長時間的停業令，去年底疫市擴充，但現時又需再次停業。租金佔整體成本7成，他們將吸取過往的經驗，努力維持營運，同時亦看好復業後的本地市場，做好準備。
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【ET贏商有計】疫情再爆發 健身室停業有何對策？
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