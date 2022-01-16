家有中醫師媽媽不一定是用傳統育兒法。註冊中醫師梁尹倩育有2孩，她未有很緊張子女的成績，孩子識字識中文是底線，最重要是培養他們的求知欲與興趣，帶他們滑水、踩板、到公公的農莊下田，最緊要好玩。孩子在玩樂中學會堅持，從失敗中學習，「跌低識得爬返起身，要衰得」。
全文：https://topick.hket.com/article/3127054
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家有中醫師媽媽不一定是用傳統育兒法。註冊中醫師梁尹倩育有2孩，她未有很緊張子女的成績，孩子識字識中文是底線，最重要是培養他們的求知欲與興趣，帶他們滑水、踩板、到公公的農莊下田，最緊要好玩。孩子在玩樂中學會堅持，從失敗中學習，「跌低識得爬返起身，要衰得」。
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家有中醫師媽媽不一定是用傳統育兒法。註冊中醫師梁尹倩育有2孩，她未有很緊張子女的成績，孩子識字識中文是底線，最重要是培養他們的求知欲與興趣，帶他們滑水、踩板、到公公的農莊下田，最緊要好玩。孩子在玩樂中學會堅持，從失敗中學習，「跌低識得爬返起身，要衰得」。
【湊得輕鬆啲】按子女個性「對症下藥」培養興趣 中醫2孩媽開明育兒法︰最緊要衰得
家有中醫師媽媽不一定是用傳統育兒法。註冊中醫師梁尹倩育有2孩，她未有很緊張子女的成績，孩子識字識中文是底線，最重要是培養他們的求知欲與興趣，帶他們滑水、踩板、到公公的農莊下田，最緊要好玩。孩子在玩樂中學會堅持，從失敗中學習，「跌低識得爬返起身，要衰得」。
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