【COLLAR出道】隊長Gao呼籲「前夫」拍拖睇騷　COLLAR出道未想超越MIRROR

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ViuTV女團COLLAR昨日（12日）正式出道，於尖沙嘴舉行《HOLD YOUR BREATH》記者會首度會見媒體，對於一眾「前夫」於COLLAR出道前已於社交平台上開設群組「前夫反擊戰」，擔任隊長的阿Gao謂希望「前夫」帶同伴侶來觀看她們的表演，更表示沒想過超越師兄MIRROR，阿Gao即說：「我們這團隊是獨特的，支持MIRROR同時也可以支持我們，讓我們繼續進步。」

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記者：梁樂欣