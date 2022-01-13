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比亞迪1211買賣操作宜謹慎　今年優勢未必明顯

比亞迪 （01211） 今日股價收報260.4元，微升0.3%。比亞迪1211上日反彈後今日普遍升幅收窄，利達LW基金經理/合夥人黃耀宗（Andy）認為比亞迪今年對比外圍新能源車股及中資三大電動車股，優勢未必較以往明顯，有幾大因素要留意，立即點擊收看／收聽。

**重溫今早《ET開市直擊》港股二萬四之後　港股、美股策略部署？**

https：//inews.hket.com/article/3154031

 

今日 17:57
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比亞迪1211買賣操作宜謹慎　今年優勢未必明顯

比亞迪 （01211） 今日股價收報260.4元，微升0.3%。比亞迪1211上日反彈後今日普遍升幅收窄，利達LW基金經理/合夥人黃耀宗（Andy）認為比亞迪今年對比外圍新能源車股及中資三大電動車股，優勢未必較以往明顯，有幾大因素要留意，立即點擊收看／收聽。

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