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電動車ETF精選　GX中國汽車2845以外有何選擇？

GX中國汽車 （02845） 今日逆市跌近2%，利達LW基金經理/合夥人黃耀宗（Andy）指，除了GX中國汽車，另一隻電動車ETF亦可考慮，覆蓋的電動車股更多，想知是哪一隻？立即點擊收看／收聽。

**重溫今早《ET開市直擊》港股二萬四之後　港股、美股策略部署？**

https：//inews.hket.com/article/3154031

 

今日 18:19
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