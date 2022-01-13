電動車ETF精選　GX中國汽車2845以外有何選擇？

GX中國汽車 （02845） 今日逆市跌近2%，利達LW基金經理/合夥人黃耀宗（Andy）指，除了GX中國汽車，另一隻電動車ETF亦可考慮，覆蓋的電動車股更多，想知是哪一隻？立即點擊收看／收聽。
**重溫今早《ET開市直擊》港股二萬四之後 港股、美股策略部署？**
https：//inews.hket.com/article/3154031
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