【地產站Weekly Talk】海怡半島揀樓攻略：海景單位點揀好？

地產站Weekly Talk

海怡半島四面環海，不少單位均享開闊海景，屋苑亦備有大型商場及港鐵站等設施，景觀與配套兼備。究竟海景單位可以分幾多種？入市又有否其他注意事項？今集地產站請來區內代理教路，為大家拆解海景戶的入市攻略！