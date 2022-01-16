【TOPick柴犬追星】21歲兒子留學美國喜愛動畫創作　陳秀珠遺憾為工作錯過親子時光

TOPick柴犬追星

當媽媽已不容易，要獨力養育兒子更是辛勞！陳秀珠十分前衛，於1999年宣布未婚懷孕，多年來母兼父職照顧兒子，轉眼兒子陳迪加今年已21歲。陳秀珠接受TOPick專訪，回憶當年因要拍戲養家，由此忽略了陪伴兒子坦言後悔：「小朋友的成長好重要，時間過了就沒有。」

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