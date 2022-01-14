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阿里巴巴9988跌逾3%下望支持位多少？解讀中國信達1359退出螞蟻消費金融股權認購

阿里巴巴 （09988） 股價跌3.7%，中國信達 （01359） 退出螞蟻消費金融股權認購如何解讀？阿里巴巴下望支持位看多少？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為你分析，立即點擊收看／收聽。

今日 13:05
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阿里巴巴9988跌逾3%下望支持位多少？解讀中國信達1359退出螞蟻消費金融股權認購

阿里巴巴 （09988） 股價跌3.7%，中國信達 （01359） 退出螞蟻消費金融股權認購如何解讀？阿里巴巴下望支持位看多少？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為你分析，立即點擊收看／收聽。