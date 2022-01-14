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長城汽車2333回軟　短綫關鍵位在哪？

汽車股回軟，長城汽車（02333）股價轉弱，短綫關鍵位在哪？電動車股中仍可看好？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為你分析，立即點擊收看／收聽。

 

今日 13:45
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