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吉利汽車175反彈乏力　持蟹貨想加注睇咩價位？

吉利汽車 （00175） 日前反彈後回吐，今日股價跌逾1%，持蟹貨應加注抑或止蝕？想加注要看哪個價位？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為你分析，立即點擊收看／收聽。

今日 14:00
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吉利汽車175反彈乏力　持蟹貨想加注睇咩價位？

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