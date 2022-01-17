將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
【TOPick診症室】接種科興疫苗年齡降至5歲　藥劑師崔俊明籲3類兒童不宜打針

新冠變種病毒Omicron引發本地第5波疫情，港府早前指會將科興疫苗的接種年齡降低到5至11歲兒童。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明接受在《TOPick診症室》中表示，科興技術是滅活疫苗技術，是傳統及長久的技術，所以為安全及可靠，而且科興疫苗較復必泰疫苗的副作用少，5至11歲小朋友適合接種科興疫苗，不過要留意若小朋友正發燒或病情不穩定，就不適宜接種任何疫苗。

 

TOPick診症室
今日 22:00
詳情
×

【TOPick診症室】接種科興疫苗年齡降至5歲　藥劑師崔俊明籲3類兒童不宜打針

新冠變種病毒Omicron引發本地第5波疫情，港府早前指會將科興疫苗的接種年齡降低到5至11歲兒童。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明接受在《TOPick診症室》中表示，科興技術是滅活疫苗技術，是傳統及長久的技術，所以為安全及可靠，而且科興疫苗較復必泰疫苗的副作用少，5至11歲小朋友適合接種科興疫苗，不過要留意若小朋友正發燒或病情不穩定，就不適宜接種任何疫苗。

 

播放中
7:05
【TOPick診症室】接種科興疫苗年齡降至5歲　藥劑師崔俊明籲3類兒童不宜打針
TOPick診症室
今日 22:00
【TOPick診症室】接種科興疫苗年齡降至5歲　藥劑師崔俊明籲3類兒童不宜打針
5:52
【TOPick診症室】丈夫鼻鼾聲過大致鄰居投訴　醫生拆解睡眠窒息症治療
TOPick診症室
22:00 2022/01/10
【TOPick診症室】丈夫鼻鼾聲過大致鄰居投訴　醫生拆解睡眠窒息症治療
6:03
【TOPick診症室】每晚鼻鼾或涉嚴重疾病　5大徵狀與睡眠窒息症有關
TOPick診症室
22:00 2022/01/03
【TOPick診症室】每晚鼻鼾或涉嚴重疾病　5大徵狀與睡眠窒息症有關
5:08
【TOPick診症室】本港鼻咽癌患者逾7成為男士　醫生：有徵狀與鼻敏感相似
TOPick診症室
22:00 2021/12/27
【TOPick診症室】本港鼻咽癌患者逾7成為男士　醫生：有徵狀與鼻敏感相似
4:14
【TOPick診症室】髖關節創傷或須做手術　骨科醫生教在家鍛鍊髖關節兩招
TOPick診症室
22:00 2021/12/20
【TOPick診症室】髖關節創傷或須做手術　骨科醫生教在家鍛鍊髖關節兩招
3:17
【TOPick診症室】行山跑山可致髖關節受傷　骨科醫生指患者易忽視徵狀
TOPick診症室
22:00 2021/12/13
【TOPick診症室】行山跑山可致髖關節受傷　骨科醫生指患者易忽視徵狀
6:09
【TOPick診症室】天氣轉冷或易致久咳不癒　專家建議預防3件事
TOPick診症室
22:00 2021/12/06
【TOPick診症室】天氣轉冷或易致久咳不癒　專家建議預防3件事
4:14
【TOPick診症室】斜視可從訓練改善視力　嚴重個案或須接受手術
TOPick診症室
22:00 2021/11/29
【TOPick診症室】斜視可從訓練改善視力　嚴重個案或須接受手術
4:31
【TOPick診症室】小朋友看書易「跳行」或與斜視有關？　中大醫生拆解斜視徵狀
TOPick診症室
22:00 2021/11/22
【TOPick診症室】小朋友看書易「跳行」或與斜視有關？　中大醫生拆解斜視徵狀
8:35
【TOPick診症室】眼科醫生拆解葉黃素護眼功效　一招自測黃斑視力
TOPick診症室
22:00 2021/11/15
【TOPick診症室】眼科醫生拆解葉黃素護眼功效　一招自測黃斑視力
4:39
【TOPick診症室】中年人易忽視黃斑病變　注意視力出現一個徵狀須求醫
TOPick診症室
22:00 2021/11/08
【TOPick診症室】中年人易忽視黃斑病變　注意視力出現一個徵狀須求醫
7:04
【TOPick診症室】中醫2大穴位助提升免疫力　教肺癌患者調理禁忌
TOPick診症室
22:00 2021/11/01
【TOPick診症室】中醫2大穴位助提升免疫力　教肺癌患者調理禁忌
6:52
【TOPick診症室】轉季天氣易誘發鼻敏感　中醫教茶療及穴位紓緩
TOPick診症室
22:00 2021/10/25
【TOPick診症室】轉季天氣易誘發鼻敏感　中醫教茶療及穴位紓緩
8:33
【TOPick診症室】17歲少女驚患乳癌揭高危因素　外科醫生解釋乳癌治療程序
TOPick診症室
22:00 2021/10/18
【TOPick診症室】17歲少女驚患乳癌揭高危因素　外科醫生解釋乳癌治療程序
7:41
【TOPick診症室】每日12名女士患上乳癌　醫生拆解「微鈣化點」與「水囊」風險
TOPick診症室
22:00 2021/10/11
【TOPick診症室】每日12名女士患上乳癌　醫生拆解「微鈣化點」與「水囊」風險
6:22
【TOPick診症室】直腸癌常誤當痔瘡遲求醫　易忽視5大排便徵狀
TOPick診症室
22:00 2021/10/04
【TOPick診症室】直腸癌常誤當痔瘡遲求醫　易忽視5大排便徵狀
11:52
【TOPick診症室】3大高危因素可致角膜穿孔 嚴重個案須角膜移植
TOPick診症室
22:00 2021/09/27
【TOPick診症室】3大高危因素可致角膜穿孔 嚴重個案須角膜移植
8:55
【TOPick診症室】眼藥水、隱形眼鏡如何減慢兒童近視加深？　眼科醫生建議3招防近視
TOPick診症室
22:00 2021/09/20
【TOPick診症室】眼藥水、隱形眼鏡如何減慢兒童近視加深？　眼科醫生建議3招防近視
4:59
【TOPick診症室】醫治痔瘡可用「橡筋」、手術切割等　中大醫生分析不同方法
TOPick診症室
22:00 2021/09/13
【TOPick診症室】醫治痔瘡可用「橡筋」、手術切割等　中大醫生分析不同方法
7:08
【TOPick診症室】男士如廁2大習慣痔瘡惡化　醫生指用力不當可致流血劇痛
TOPick診症室
22:00 2021/09/06
【TOPick診症室】男士如廁2大習慣痔瘡惡化　醫生指用力不當可致流血劇痛