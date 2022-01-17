【TOPick診症室】接種科興疫苗年齡降至5歲　藥劑師崔俊明籲3類兒童不宜打針

TOPick診症室

新冠變種病毒Omicron引發本地第5波疫情，港府早前指會將科興疫苗的接種年齡降低到5至11歲兒童。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明接受在《TOPick診症室》中表示，科興技術是滅活疫苗技術，是傳統及長久的技術，所以為安全及可靠，而且科興疫苗較復必泰疫苗的副作用少，5至11歲小朋友適合接種科興疫苗，不過要留意若小朋友正發燒或病情不穩定，就不適宜接種任何疫苗。