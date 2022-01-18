【「你」想裝修】情侶買長沙灣新樓220呎開放式戶築愛巢 增建閣樓變垂直複式 $15萬搞掂

「你」想裝修

【納米樓裝修設計】年輕人想上車，細單位不失為一個好選擇，但單位空間有限，在室內設計上也有不少挑戰。是次介紹的設計單位為長沙灣家壹的開放式戶，實用面積220平方呎，戶主年輕情侶一手買入新居，為展開新婚生活作準備。戶主對於新居設計，最擔心收納及活動空間的布局，設計師 Alice利用單位3.5米高樓底優勢，以垂直複式設計增建閣樓，打造上、下兩層生活空間，解決蝸居生活需要，單位在無改動間隔情況下，新裝修只需$15萬。