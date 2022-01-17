本港樓市受到美國加息、移民潮、中國經濟增長放緩及內地加強監管等負面因素衝擊，不少大行睇淡本地樓市。除利淡因素外，有何利好因素有望支撐樓市？今年投資股票的回報，會否有望跑贏樓市？《ET財智Talk》請來紀惠集團副主席及行政總裁湯文亮，為大家分析未來樓市走勢。
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本港樓市受到美國加息、移民潮、中國經濟增長放緩及內地加強監管等負面因素衝擊，不少大行睇淡本地樓市。除利淡因素外，有何利好因素有望支撐樓市？今年投資股票的回報，會否有望跑贏樓市？《ET財智Talk》請來紀惠集團副主席及行政總裁湯文亮，為大家分析未來樓市走勢。
今日 19:45
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【ET財智Talk】今年買股好過買樓？ 紀惠湯文亮分析美國加息對港樓影響
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