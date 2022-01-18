香港人一向喜歡品茶，臨近新年，不論送禮自用，買茶葉都是一個大方得體又健康養生的選擇。但茶葉種類繁多，應該如何揀選？今集《活得健康啲》請來TEA WG專業茶藝師Jacky講解茶葉分類及功用，更分享沖泡各種茶葉的心得。
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香港人一向喜歡品茶，臨近新年，不論送禮自用，買茶葉都是一個大方得體又健康養生的選擇。但茶葉種類繁多，應該如何揀選？今集《活得健康啲》請來TEA WG專業茶藝師Jacky講解茶葉分類及功用，更分享沖泡各種茶葉的心得。
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【活得健康啲】白茶綠茶黑茶6大茶類功效 TEA WG茶藝師：忌用100度沸水沖泡
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