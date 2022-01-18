半導體美股大對決　高通(QCOM.US) vs NVIDIA（NVDA.US）點揀？

去年元宇宙 (Metaverse) 概念興起，資金湧向較具防守性的價值型股份。NVIDIA（NVDA.US）近月由歷史高位開始回落，走勢向下，是否已跌至值得吸納價位？高通（QCOM.US）目前 PE 偏低，股價防守位為何？富昌證券環球投資策略副總裁李卓穎（Vivian）為你分析，立即點擊收看／收聽。

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