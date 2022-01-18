美光（MU.US）有望追落後？即睇策略分析

美光（MU.US）上年整體升幅只得18%，今年是否能追落後？美光去年中期股價勢頭向下，但自去年底出業績後股價持續向好。第一季利潤逾倍，收入勝市場預期。第二季財務報告預測為何？是否值得吸納？富昌證券環球投資策略副總裁李卓穎（Vivian）為你分析，立即點擊收看／收聽。

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