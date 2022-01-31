「面對不同病人都有盡最大的能力，提供最好的治療，過到自己那關就是最重要。」港大醫學院內科學系腸胃肝臟科臨床教授司徒偉基行醫多年，曾接觸很多不知名的病症，他坦言即使理解病人徬徨無助，卻不可給予病人過高的期望。對於自己盡力醫治病人後對方仍無法痊癒，他常常感到無奈，但認為最重要的是「對得住自己」。
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「面對不同病人都有盡最大的能力，提供最好的治療，過到自己那關就是最重要。」港大醫學院內科學系腸胃肝臟科臨床教授司徒偉基行醫多年，曾接觸很多不知名的病症，他坦言即使理解病人徬徨無助，卻不可給予病人過高的期望。對於自己盡力醫治病人後對方仍無法痊癒，他常常感到無奈，但認為最重要的是「對得住自己」。
今日 12:28
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【非常醫生】港大教授司徒偉基因一套電影立志從醫 盡力醫治病者「最重要對得住自己」
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