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【ESG講呢啲】煤氣公司研氫能巴士　新能源助減本港碳排放

政府推動2050年碳中和的大趨勢，煤氣公司（Towngas）研發氫能巴士的可行性，並將水力發電、熱力發電的技術融合到熱水爐及煮食爐中，今集《ESG講呢啲》由香港中華煤氣有限公司企業事務總監楊松坤，與我們分享煤氣公司如何發展新能源的業務，助本港減低碳排放。

文章按此：https：//inews.hket.com/article/3158895

ESG講呢啲
今日 13:30
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【ESG講呢啲】煤氣公司研氫能巴士　新能源助減本港碳排放

政府推動2050年碳中和的大趨勢，煤氣公司（Towngas）研發氫能巴士的可行性，並將水力發電、熱力發電的技術融合到熱水爐及煮食爐中，今集《ESG講呢啲》由香港中華煤氣有限公司企業事務總監楊松坤，與我們分享煤氣公司如何發展新能源的業務，助本港減低碳排放。

文章按此：https：//inews.hket.com/article/3158895

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