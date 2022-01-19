京東9618股價曾升逾3%　與Shopify（SHOP.US）戰略合作前景點睇？　

京東 （09618） 半日股價升逾2%，京東及全球互聯網基礎設施提供商Shopify（SHOP.US）宣布達成戰略合作，打通雙方市場，消息利好京東股價，兩大電商合作前景點睇？uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）為你分析，立即點擊收看／收聽。
**重溫《ET開市直擊》盈喜股如何跟進？逐隻分析前景策略**
https：//inews.hket.com/article/3158880
京東 （09618） 半日股價升逾2%，京東及全球互聯網基礎設施提供商Shopify（SHOP.US）宣布達成戰略合作，打通雙方市場，消息利好京東股價，兩大電商合作前景點睇？uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）為你分析，立即點擊收看／收聽。
**重溫《ET開市直擊》盈喜股如何跟進？逐隻分析前景策略**
https：//inews.hket.com/article/3158880
京東 （09618） 半日股價升逾2%，京東及全球互聯網基礎設施提供商Shopify（SHOP.US）宣布達成戰略合作，打通雙方市場，消息利好京東股價，兩大電商合作前景點睇？uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）為你分析，立即點擊收看／收聽。
**重溫《ET開市直擊》盈喜股如何跟進？逐隻分析前景策略**
https：//inews.hket.com/article/3158880