佐丹奴709發盈喜急升逾7%　可否冷吼追入？

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佐丹奴（00709）發盈喜炒上，股價半日升7.5%，佐丹奴預料去年轉虧為盈賺不少於1.75億元，公司前景點睇？現時可趁強勢追入嗎？uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）為你分析，立即點擊收看／收聽。

**重溫《ET開市直擊》盈喜股如何跟進？逐隻分析前景策略**

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