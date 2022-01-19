將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
內需股今年炒三大因素　話你知邊隻可留意

新冠疫情日後緩和有利旅遊相關股；炒通漲CPI上升，產品零售價格有望上調；中央政府或再推刺激消費措施，以上三大因素皆利好內需股。盈立證券研究部總監陳偉聰睇好今年內地樓市，或帶動家電相關股，海爾智家（06690）股價走勢於過去一季勝同業。陳偉聰為你分析，立即點擊收看／收聽：

**重溫《ET開市直擊》盈喜股如何跟進？逐隻分析前景策略**
https：//inews.hket.com/article/3158880

今日 14:45
詳情
×

內需股今年炒三大因素　話你知邊隻可留意

新冠疫情日後緩和有利旅遊相關股；炒通漲CPI上升，產品零售價格有望上調；中央政府或再推刺激消費措施，以上三大因素皆利好內需股。盈立證券研究部總監陳偉聰睇好今年內地樓市，或帶動家電相關股，海爾智家（06690）股價走勢於過去一季勝同業。陳偉聰為你分析，立即點擊收看／收聽：

**重溫《ET開市直擊》盈喜股如何跟進？逐隻分析前景策略**
https：//inews.hket.com/article/3158880