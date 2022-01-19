受惠國策內需股受捧　蒙牛2319 vs 旺旺151 vs 康師傅322哪隻首選？

受惠國策因通漲具加價概念，內需食品股蒙牛 （02319） 、旺旺 （00151） 及康師傅 （00322） 料同樣受惠。旺旺股價自去年十月不斷上升，目前在估值較高的情況下仍可買入？乳品股蒙牛股價過去三日回調，今早收市微跌不足 1%，是否買入時機？盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）為你分析，立即點擊收看／收聽：
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https：//inews.hket.com/article/3158880
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