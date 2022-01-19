永達汽車3669發盈喜上衝乏力　4S股黃金時期已過？

永達汽車 （03669） 發盈喜後股價上衝乏力，一度上衝半成後倒跌近1%，uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）憂未來電動車盛行下，汽車股競爭更大，4S股黃金時機已過？想聽詳細分析，立即點擊收看／收聽。
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https：//inews.hket.com/article/3158880
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