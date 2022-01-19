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體育用品股兩大條件可看好　即睇買賣策略分析

體育用品股上日造好，今日股價回吐，李寧 （02331） 跌近1%，安踏 （02020） 跌2%，特步國際 （01368） 跌0.2%，uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）指有兩大條件看好體育用品股，想知是甚麼條件，立即點擊收看／收聽。

**重溫《ET開市直擊》盈喜股如何跟進？逐隻分析前景策略**
https：//inews.hket.com/article/3158880

今日 15:26
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體育用品股兩大條件可看好　即睇買賣策略分析

體育用品股上日造好，今日股價回吐，李寧 （02331） 跌近1%，安踏 （02020） 跌2%，特步國際 （01368） 跌0.2%，uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）指有兩大條件看好體育用品股，想知是甚麼條件，立即點擊收看／收聽。

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