懷孕發現胎兒異常，對父母是沉重的打擊。兩孩爸媽Achsah和Ray，去年7月懷上第3胎，不料產檢發現孩子患有T13巴陶氏症，大多數會流產，或因身體缺憾而早夭。不過，Achsah和Ray堅持把孩子生下來，短短2日的相聚時光，成為他們畢生珍貴的回憶，也讓女兒帶著滿滿的愛離開。
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懷孕發現胎兒異常，對父母是沉重的打擊。兩孩爸媽Achsah和Ray，去年7月懷上第3胎，不料產檢發現孩子患有T13巴陶氏症，大多數會流產，或因身體缺憾而早夭。不過，Achsah和Ray堅持把孩子生下來，短短2日的相聚時光，成為他們畢生珍貴的回憶，也讓女兒帶著滿滿的愛離開。
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【湊得輕鬆啲】巴陶氏症愛女出生2日離世 父母無悔：能見面擁抱已值得
懷孕發現胎兒異常，對父母是沉重的打擊。兩孩爸媽Achsah和Ray，去年7月懷上第3胎，不料產檢發現孩子患有T13巴陶氏症，大多數會流產，或因身體缺憾而早夭。不過，Achsah和Ray堅持把孩子生下來，短短2日的相聚時光，成為他們畢生珍貴的回憶，也讓女兒帶著滿滿的愛離開。
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