【直擊驗樓】日出康城SEA TO SKY驗樓開箱

直擊驗樓

日出康城分13期發展,最近終於輪到日出康城第8期SEA TO SKY收樓入伙,SEA TO SKY由長實與港鐵合作發展,地產站早前與工程監督師詹濟南﹙詹Sir﹚驗收2座高層G室,是一個2房單位,實用面積468平方呎。詹Sir指,SEA TO SKY單位質素比同系首都、領都好,甚至與豪宅名門只差數分。