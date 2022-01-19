東九龍的居民有福了！日本人氣雜貨店驚安之殿堂（DON DON DONKI）將於1月20日開設在東九龍首間分店——淘大商場店，佔地2,408平方米，以「日本鄉郊風情」的概念，增設6大區域，如置身在日本鄉郊的感覺！今天，TOPick會帶大家一起到訪DONKI新店，一起購物！
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東九龍的居民有福了！日本人氣雜貨店驚安之殿堂（DON DON DONKI）將於1月20日開設在東九龍首間分店——淘大商場店，佔地2,408平方米，以「日本鄉郊風情」的概念，增設6大區域，如置身在日本鄉郊的感覺！今天，TOPick會帶大家一起到訪DONKI新店，一起購物！
今日 20:34
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【驚安之殿堂】DONKI淘大店即叫即製日本便當 首個醃魚服務+引入日本豬內臟
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