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【創業ideas】簡化傳統過大禮用品 華麗包裝捉緊新人打卡心態

為保公司，從零售海味，到賣過大禮禮籃，尚囍過大禮的業務發展可說是一波三折。開業一年多便遇上疫情至今，他們從各方面入手，捉緊年輕新人需求。作為半途卡出家的他們，現時的市場佔有率卻已達10%，更進一步推出新業務線，主打送禮禮盒。

創業ideas
今日 13:30
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【創業ideas】簡化傳統過大禮用品 華麗包裝捉緊新人打卡心態

為保公司，從零售海味，到賣過大禮禮籃，尚囍過大禮的業務發展可說是一波三折。開業一年多便遇上疫情至今，他們從各方面入手，捉緊年輕新人需求。作為半途卡出家的他們，現時的市場佔有率卻已達10%，更進一步推出新業務線，主打送禮禮盒。

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