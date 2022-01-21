將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
【地區‧人‧情】虎年「從殺格」又稱「強者越強 富者越富」格局 余師父預測香港樓市走勢+入市好時機

新冠病毒肆虐全球邁入第三個年頭，第五波疫情正衝擊香港，本港政府再度實施禁堂食等社交距離措施至2022年2月3日年初三，香港同時爆發全球首宗倉鼠感染Delta變種病毒的個案，漁護署撲殺數千隻倉鼠以預防病毒傳播，「殺鼠令」引發市民不滿，疫情下人心惶惶。到底2022壬寅虎年的環球經濟及本港樓市走勢如何？如何自求多福？今集請來玄學家余師父作預測。

地區‧人‧情
今日 12:00
詳情
×

【地區‧人‧情】虎年「從殺格」又稱「強者越強 富者越富」格局 余師父預測香港樓市走勢+入市好時機

新冠病毒肆虐全球邁入第三個年頭，第五波疫情正衝擊香港，本港政府再度實施禁堂食等社交距離措施至2022年2月3日年初三，香港同時爆發全球首宗倉鼠感染Delta變種病毒的個案，漁護署撲殺數千隻倉鼠以預防病毒傳播，「殺鼠令」引發市民不滿，疫情下人心惶惶。到底2022壬寅虎年的環球經濟及本港樓市走勢如何？如何自求多福？今集請來玄學家余師父作預測。

播放中
6:50
【地區‧人‧情】虎年「從殺格」又稱「強者越強 富者越富」格局 余師父預測香港樓市走勢+入市好時機
地區‧人‧情
今日 12:00
【地區‧人‧情】虎年「從殺格」又稱「強者越強 富者越富」格局 余師父預測香港樓市走勢+入市好時機
4:48
【地區‧人‧情】復古選物店舊蹓蹓966 Time Traveller 吸睛月相錶及香港本地手作 傳承舊式工藝文化
地區‧人‧情
12:00 2022/01/14
【地區‧人‧情】復古選物店舊蹓蹓966 Time Traveller 吸睛月相錶及香港本地手作 傳承舊式工藝文化
4:02
【地區‧人‧情】前新聞主播金盈創立環保香薰蠟燭品牌 分享「香味氣牆」減壓的生活
地區‧人‧情
12:00 2022/01/07
【地區‧人‧情】前新聞主播金盈創立環保香薰蠟燭品牌 分享「香味氣牆」減壓的生活
5:24
【地區‧人‧情】品酒達人斥資$4000萬 轉行搞中國靚茶配港式佳餚 銅鑼灣開Fine Dining餐廳即變名人飯堂
地區‧人‧情
12:00 2021/12/17
【地區‧人‧情】品酒達人斥資$4000萬 轉行搞中國靚茶配港式佳餚 銅鑼灣開Fine Dining餐廳即變名人飯堂
5:25
【地區‧人‧情】加拿大移民顧問沈煒棋：救生艇計劃助港人移居 素里市發展潛力大
地區‧人‧情
12:00 2021/12/10
【地區‧人‧情】加拿大移民顧問沈煒棋：救生艇計劃助港人移居 素里市發展潛力大
4:22
【地區‧人‧情】香港女設計師創立 HYGGE北歐家具品牌 100多呎公居屋納米樓 包哂全屋傢俬只需$2萬元起
地區‧人‧情
12:00 2021/12/03
【地區‧人‧情】香港女設計師創立 HYGGE北歐家具品牌 100多呎公居屋納米樓 包哂全屋傢俬只需$2萬元起
3:48
【地區‧人‧情】香港首間CBD按摩店Cannable二酚公館 自家製三款CBD按摩油舒緩疲勞 店內尤如CBD體驗館
地區‧人‧情
12:00 2021/11/19
【地區‧人‧情】香港首間CBD按摩店Cannable二酚公館 自家製三款CBD按摩油舒緩疲勞 店內尤如CBD體驗館
4:23
【地區‧人‧情】全新科技品牌Oodles 由度尺、設計到傢俬一條龍服務
地區‧人‧情
12:00 2021/11/05
【地區‧人‧情】全新科技品牌Oodles 由度尺、設計到傢俬一條龍服務
4:08
【地區‧人‧情】90後兄弟西貢開設Cafe Hook 推廣夜啡、首創黑芝麻肉鬆吐司
地區‧人‧情
12:00 2021/10/29
【地區‧人‧情】90後兄弟西貢開設Cafe Hook 推廣夜啡、首創黑芝麻肉鬆吐司
3:17
【地區‧人‧情】社企樂「膳」堂免費派飯 過渡房屋「樂屋」住戶也受惠
地區‧人‧情
12:00 2021/10/22
【地區‧人‧情】社企樂「膳」堂免費派飯 過渡房屋「樂屋」住戶也受惠
5:25
【地區‧人‧情】三十歲前 最好的投資就是投資自己！ 微辣創辦人六毫子︰年輕人不要為了數百呎 綁著自己嘅青春
地區‧人‧情
12:00 2021/10/15
【地區‧人‧情】三十歲前 最好的投資就是投資自己！ 微辣創辦人六毫子︰年輕人不要為了數百呎 綁著自己嘅青春
3:58
【地區‧人‧情】佐敦新開打卡餐廳 hare晴舍睇得又食得！
地區‧人‧情
12:00 2021/10/08
【地區‧人‧情】佐敦新開打卡餐廳 hare晴舍睇得又食得！
4:49
【地區‧人‧情】納米樓家居室內設計 令業界帶來不少挑戰 香港室內設計協會︰「打卡位」成室內設計潮流大趨勢
地區‧人‧情
12:00 2021/10/01
【地區‧人‧情】納米樓家居室內設計 令業界帶來不少挑戰 香港室內設計協會︰「打卡位」成室內設計潮流大趨勢
3:54
【地區‧人‧情】香港房屋經理學會游錦輝：法團運作應增透明度 專業人士加入法團助監察
地區‧人‧情
12:00 2021/09/24
【地區‧人‧情】香港房屋經理學會游錦輝：法團運作應增透明度 專業人士加入法團助監察
4:08
【地區‧人‧情】咩住宅適合安裝日式「整體衛浴」？ 專家教你點揀「二分離」、「三分離」 仲有安裝需知
地區‧人‧情
12:00 2021/09/17
【地區‧人‧情】咩住宅適合安裝日式「整體衛浴」？ 專家教你點揀「二分離」、「三分離」 仲有安裝需知
4:13
【地區‧人‧情】本地天然護理品牌本木序 首創中藥研製調經油
地區‧人‧情
12:00 2021/09/10
【地區‧人‧情】本地天然護理品牌本木序 首創中藥研製調經油
4:40
【地區‧人‧情】田家姐Crystal宣佈與男友同居要大裝修 張紋嘉︰梳化喺財位 愈坐愈旺！
地區‧人‧情
12:00 2021/09/03
【地區‧人‧情】田家姐Crystal宣佈與男友同居要大裝修 張紋嘉︰梳化喺財位 愈坐愈旺！
3:15
【地區‧人‧情】自強協會成立無障家居改善計劃 助輪椅人士享自主+安全家居
地區‧人‧情
12:00 2021/08/27
【地區‧人‧情】自強協會成立無障家居改善計劃 助輪椅人士享自主+安全家居
5:06
【地區‧人‧情】疫情下加強家品精品 IP授權 迪士尼︰ 推廣軟裝佈置 輕鬆為家居帶來新鮮感
地區‧人‧情
12:00 2021/08/20
【地區‧人‧情】疫情下加強家品精品 IP授權 迪士尼︰ 推廣軟裝佈置 輕鬆為家居帶來新鮮感
4:04
【地區‧人‧情】智家居推套餐模式 入手智能家居更容易
地區‧人‧情
12:00 2021/08/10
【地區‧人‧情】智家居推套餐模式 入手智能家居更容易