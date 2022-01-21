【地區‧人‧情】虎年「從殺格」又稱「強者越強 富者越富」格局 余師父預測香港樓市走勢+入市好時機

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新冠病毒肆虐全球邁入第三個年頭，第五波疫情正衝擊香港，本港政府再度實施禁堂食等社交距離措施至2022年2月3日年初三，香港同時爆發全球首宗倉鼠感染Delta變種病毒的個案，漁護署撲殺數千隻倉鼠以預防病毒傳播，「殺鼠令」引發市民不滿，疫情下人心惶惶。到底2022壬寅虎年的環球經濟及本港樓市走勢如何？如何自求多福？今集請來玄學家余師父作預測。