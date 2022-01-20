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【潛力股精選】梁耀康：港交所（00388）

港股強勢，港交所 （00388） 股價今日收市升近4%。恒指以全日最高位收市，收報24952點，升824點，獨立股評人梁耀康（Dave）認為港股成交增加、大市氣氛旺，港交所 （00388） 表現有憧憬，建議投資者可考慮買入，想知甚麼價位買入、上望目標多少，立即點擊收看／收聽。

**重溫《ET講股通》梁耀康：恒指上望目標
https：//inews.hket.com/article/3160628
 

潛力股精選
今日 17:30
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【潛力股精選】梁耀康：港交所（00388）

港股強勢，港交所 （00388） 股價今日收市升近4%。恒指以全日最高位收市，收報24952點，升824點，獨立股評人梁耀康（Dave）認為港股成交增加、大市氣氛旺，港交所 （00388） 表現有憧憬，建議投資者可考慮買入，想知甚麼價位買入、上望目標多少，立即點擊收看／收聽。

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