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中銀香港2388逆市破頂　現價追入要留意呢點

中銀香港 （02388） 股價逆市破頂，升0.3%高見30.05元，創52周高位，中銀香港 （02388） 現價可以追入嗎？有咩要留意？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為你分析，立即點擊收看／收聽。

**重溫《ET開市直擊》港股逼近二萬五　如何部署過肥年**
https：//inews.hket.com/article/3160866

今日 12:54
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中銀香港2388逆市破頂　現價追入要留意呢點

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