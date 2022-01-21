友邦1299仍有力再上？ 80元持貨何時食糊？

友邦（01299）昨天成交量配合升破100天線，今早更曾突破150天線88.65元後中午回順收市。受惠美國長期債息攀升，於美國加息週期下是否利好友邦？短期升浪較急能否持續？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）有何看法？立即點擊收看／收聽：【按此速睇策略分析】
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