新能源股強勢不再　信義光能968有機會再試低位？

信義光能 （00968） 近月走勢偏弱，在整體新能源板塊資金流失下，信義光能自去年九月份開始形成下降軌，其股價多月來始終未能衝破50天線阻力位，今早亦高開回落！新能源股強勢不再，信義光能短期內會再下試低位？有貨者如何部署？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）點睇？立即點擊收看／收聽：【按此速睇策略分析】
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