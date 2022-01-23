【TOPick柴犬追星】肥仔憑歌寄意答謝家人　193回味那些年初戀

TOPick柴犬追星

宇宙天團ERROR成員梁業（肥仔）和郭嘉駿（193）同年同月同日生日，二人於32歲生日當天（1月14日）推出新歌《Dear MAMA》及《再次Puppy Love》，MV推出後亦獲好評。肥仔與193跟TOPick憑歌寄意答謝父母、花姐及魯生，並與分享箇中感受。

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記者：梁樂欣