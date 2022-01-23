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年宵《大乾爹市集 第二回》登陸灣仔 W Square 雪姨夥拍一眾名人 一連11日擺檔 齊齊迎虎

香港超人氣 YouTuber 雪姨夥拍一眾名人、KOL 合作，將以《大乾爹》再度歸來，舉行逾5,000 呎兩層樓的新春年宵市集，必定再次成為城中熱點！新一年，大家繼續以「有重量，有希望」，齊齊玩盡《大乾爹市集 第二回》，是次市集位於香港灣仔軒尼詩道314-324號 W Square 1-2/F，一連11日，設有多達115個本地品牌攤位，必定找到你的虎年開運小物！另外，人氣爆棚的「佛系」肥仔Bobby Hill 更於《大乾爹》首度登陸香港，鬼馬厭世的周邊商品隆重登場向大家拜早年！

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年宵《大乾爹市集 第二回》登陸灣仔 W Square 雪姨夥拍一眾名人 一連11日擺檔 齊齊迎虎

香港超人氣 YouTuber 雪姨夥拍一眾名人、KOL 合作，將以《大乾爹》再度歸來，舉行逾5,000 呎兩層樓的新春年宵市集，必定再次成為城中熱點！新一年，大家繼續以「有重量，有希望」，齊齊玩盡《大乾爹市集 第二回》，是次市集位於香港灣仔軒尼詩道314-324號 W Square 1-2/F，一連11日，設有多達115個本地品牌攤位，必定找到你的虎年開運小物！另外，人氣爆棚的「佛系」肥仔Bobby Hill 更於《大乾爹》首度登陸香港，鬼馬厭世的周邊商品隆重登場向大家拜早年！

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