預設內容人稱富貴KOL兼人氣Youtuber的雪姨（Sharon Yung），稱得上近年最受歡迎的YouTuber，她製作的一系列影片當中，最具備話題性當然是「雪姨睇樓團」，其他影片同樣大受歡迎，例如真人實測、燒錢系列、全港美食、投資理財等。雪姨坐擁8間公司，做生意一樣了得，於2020年10月以950萬現金「一炮過」購入已故才女林燕妮位於北角寶馬山花園的故居，送贈媽媽作養老安樂窩，去年2021年雪姨再斥資近3,000萬元，買入北角半山豪宅寶馬臺連天台大宅，全層室內連天台接近2,400呎，對於虎年再買樓投資，雪姨表示，虎年樓市她仍然看好港島區住宅。
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預設內容人稱富貴KOL兼人氣Youtuber的雪姨（Sharon Yung），稱得上近年最受歡迎的YouTuber，她製作的一系列影片當中，最具備話題性當然是「雪姨睇樓團」，其他影片同樣大受歡迎，例如真人實測、燒錢系列、全港美食、投資理財等。雪姨坐擁8間公司，做生意一樣了得，於2020年10月以950萬現金「一炮過」購入已故才女林燕妮位於北角寶馬山花園的故居，送贈媽媽作養老安樂窩，去年2021年雪姨再斥資近3,000萬元，買入北角半山豪宅寶馬臺連天台大宅，全層室內連天台接近2,400呎，對於虎年再買樓投資，雪姨表示，虎年樓市她仍然看好港島區住宅。
今日 08:20
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虎年計劃買樓投資、自住？ 想學富貴KOL「一炮過」？ 雪姨︰除港島區 仲睇好大圍沙田仍低水
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