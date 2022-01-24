【地產站Weekly Talk】疫情反覆通關無期 沉寂2年旅遊業如何謀出路？

地產站Weekly Talk

最新失業率數字反映，疫情及封關影響下，旅遊業繼續受挫，導遊等行業更要「手停口停」， 經營旅行社的萬通集團董事羅啟邦則寄望，本年第二季能初步通關，至第四季旅客重返香港，帶動旅遊業復甦。面對第5波疫情突然爆發，旅遊業又該如何覓新出路呢？另外，他較看好本年哪區的舖市表現？哪區商舖投資價值更高？想了解更多，及掌握樓市脈搏，千萬不要錯過每周一播映的《地產站Weekly Talk》。

記者: 陳靖祈、梁建國

拍攝及剪接：樊志恒