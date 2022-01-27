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【直擊驗樓】MONTARA坐廁水箱難開易積淤泥 詹Sir：唔明點解要用呢啲咁複雜嘅水箱蓋

位處商場「康城THE LOHAS」上蓋、由會德豐發展的日出康城第7期早前入伙，該期兩幢住宅大廈分別名為「MONTARA」及「GRAND MONTARA」。地產站與詹Sir一同驗收MONTARA的2B座高層A室，一個實用面積527平方呎的2房梗廚單位。單位獲81分，最大的問題集中在浴室，主要是坐廁水箱蓋難以打開清潔，易積淤泥；另水掣撞到坐廁，難以扭動。

直擊驗樓
今日 12:00
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【直擊驗樓】MONTARA坐廁水箱難開易積淤泥 詹Sir：唔明點解要用呢啲咁複雜嘅水箱蓋

位處商場「康城THE LOHAS」上蓋、由會德豐發展的日出康城第7期早前入伙，該期兩幢住宅大廈分別名為「MONTARA」及「GRAND MONTARA」。地產站與詹Sir一同驗收MONTARA的2B座高層A室，一個實用面積527平方呎的2房梗廚單位。單位獲81分，最大的問題集中在浴室，主要是坐廁水箱蓋難以打開清潔，易積淤泥；另水掣撞到坐廁，難以扭動。

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