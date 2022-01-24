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中國恒大3333股價大漲1成升穿2元　內房股點睇？

中國恒大系人事變動，市傳有國資背景人士即將加入董事會，或有助恒大進行債務重組。受消息刺激，今早中國恒大 （03333） 曾大漲一成升破2元。上周內地「雙降」市場報價利率（LPR），是否有利整體弱勢的內地房地產市道？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）有何看法？立即點擊收看／收聽：

**重溫【開市追揸沽】港股再試二萬五？ 旅遊規劃出台偷步炒**

https：//inews.hket.com/article/3162048

今日 12:22
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中國恒大3333股價大漲1成升穿2元　內房股點睇？

中國恒大系人事變動，市傳有國資背景人士即將加入董事會，或有助恒大進行債務重組。受消息刺激，今早中國恒大 （03333） 曾大漲一成升破2元。上周內地「雙降」市場報價利率（LPR），是否有利整體弱勢的內地房地產市道？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）有何看法？立即點擊收看／收聽：

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