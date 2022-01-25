新年將至，又是時候大掃除。坊間有不少清潔劑含有化學成分，用得多或會引起皮膚過敏。今集《活得健康啲》教大家如何在家自製天然環保酵素，簡單易整又安全！但提提各位，酵素做好後要等待3個月才能使用。
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新年將至，又是時候大掃除。坊間有不少清潔劑含有化學成分，用得多或會引起皮膚過敏。今集《活得健康啲》教大家如何在家自製天然環保酵素，簡單易整又安全！但提提各位，酵素做好後要等待3個月才能使用。
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【活得健康啲】新年4個步驟輕鬆大掃除 3種材料DIY環保酵素清潔家居
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